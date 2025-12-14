Genova, lite tra clochard finisce a coltellate in via XII Ottobre

Genova – Una lite per futili motivi finisce a coltellate in via XII ottobre, nella notte.

Intorno alle 4 le chiamate al 118 per una persona trovata sanguinante nella zona.

All’arrivo dell’ambulanza della Croce Bianca Genovese si è scoperto che due persone senza fissa dimora si erano riparati in giacigli di fortuna a poca distanza l’uno dall’altro, avevano iniziato una lite che è degenerata in rissa.

Un uomo di 41 anni ha riferito di essere stato colpito da un grosso coltello estratto dal rivale durante la lite mentre un 35enne ha denunciatto di essere stato colpito alla testa e ad un polso riportando lievi ferite.

I due, pur feriti seppure in modo lieve, hanno rifiutato il ricovero in ospedale.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che stanno ricostruendo quanto avvenuto e le responsabilità dell’aggressione.