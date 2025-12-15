lunedì 15 Dicembre 2025
Albisola, il presepe luminoso che invoca la Pace

presepe lumnoso AlbisolaAlbisola (Savona) – Un presepe luminoso che invoca la Pace nel mondo. Sta diventando virale il video che riprende l’installazione natalizia realizzata da una famiglia nella zona di via Martini/via Balbi e che è ben visibile anche dalla passeggiata a mare.
Moltissimi si fermano a fotografare e riprendere il presepe luminoso per la sua bellezza m anche per la semplicità con cui lancia un messaggio di forza straordinaria: il mondo chiede Pace.
Sui social le foto del presepe di Albisola fanno il giro del web e c’è chi domanda se si può conoscere l’autore per potersi complimentare per l’idea e per il messaggio tanto importante in un periodo in cui il mondo è martoriato da guerre, orrori e tanto dolore.

