Genova, presentato questa mattina il restyling di tre piazze del centro storico

Genova – Rinascono tre piazze del centro storico di Genova. Questa mattina, nella zona sottostante a via Balbi, è stato presentato il restyling di piazza delle Marinelle, di piazza delle Monachette e di piazza Tenedo.

I cittadini avranno a disposizione un campo di minibasket, un’area fitness, oltre che degli spazi per l’organizzazione di eventi culturali e di spettacoli.

“Presentato questa mattina – si legge sul sito del Comune – nel centro storico di Genova, nella zona sottostante via Balbi, il restyling di piazza delle Marinelle, piazza delle Monachette e piazza Tenedo (meglio nota come piazza Macellari).

Un campo da mini basket e uno da mini volley, un’area fitness, la riorganizzazione degli spazi per l’allestimento di eventi culturali e spettacoli, nuovi arredi e aree a verde sono le principali novità pensate per aumentare e migliorare fruibilità, vivibilità e sicurezza di questi spazi pubblici, anche attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni e realtà della zona mediante la creazione di un nuovo modello di gestione condivisa con la comunità.

«Sono spazi che ritornano alla cittadinanza, a disposizione di chi abita questi luoghi e di chi da ora li vorrà frequentare per fare attività sportive o culturali all’aperto – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – È fondamentale arricchire di eventi e servizi zone che ci chiedono di essere più attrattive, in questo modo possiamo far tornare a respirare angoli di città che avevano bisogno di ossigeno. Ed è anche uno strumento molto efficace per combattere il degrado. Sono lavori che hanno preso il via durante il precedente ciclo amministrativo, ma abbiamo trovato cantieri fermi che andavano portati a termine: ce lo chiedevano i residenti e abbiamo fatto la nostra parte coinvolgendo più assessorati per avere una visione di insieme su progetti che devono avere ricadute concrete sul territorio».

Piazza delle Marinelle, piazza delle Monachette e piazza Tenedo fungeranno da spazi pubblici “pilota” del percorso partecipativo “Fuori dal Comune” – già promosso dall’Amministrazione per gli immobili di vico Vegetti 8/1A e via San Bernardo 22R-22AR per sperimentare nuove forme di ascolto, confronto e partecipazione attiva della cittadinanza – che il Comune di Genova avvierà nelle prossime settimane con il supporto specialistico di LAMA Impresa Sociale per rendere il nuovo Piano Caruggi non solo un intervento di rigenerazione urbana, ma un processo civico e comunitario.

Una visione che fa assumere ai nuovi spazi pubblici rigenerati, e in particolare a piazza delle Monachette, un ruolo centrale, riconfigurandoli come uno spazio urbano completamente restituito alla città con verde, sport e funzioni sociali, che richiederà un modello di gestione condivisa (aperture/chiusure, presidio leggero, animazione territoriale).

A completare il quadro piazza delle Marinelle, adatta ad ospitare eventi culturali diffusi, e piazza Tenedo, più storica, valorizzata con un punto verde e attrezzature ginniche.

L’intervento di riqualificazione, inserito nel progetto “Sistema piazze e spazi aperti: recupero adeguamento” e finanziato con fondi europei PINQuA-Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, nasce con l’obiettivo di creare un polo di attrazione e condivisione in grado di generare opportunità di incontro, sviluppo e valorizzazione nei settori della residenza, del tempo libero, del turismo e della cultura. Alla base dell’intervento, inoltre, una visione progettuale unitaria, dalla composizione architettonica alla scelta dei materiali, pensata per rinnovare i singoli spazi urbani in termini più estesi.

«Una preziosa opera di riqualificazione urbana con cui andiamo a restituire ai residenti di un’importante porzione del centro storico, e a tutta la cittadinanza, spazi pubblici non soltanto rigenerati dal punto di vista urbanistico e architettonico, ma nuovamente fruibili attraverso attività di socializzazione, ludico-sportive e culturali per tutte le fasce anagrafiche e sociali – spiega l’assessore a Lavori Pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante – Favorire la frequentazione degli spazi urbani attraverso un sistema integrato di arredi e allestimenti ad hoc è una strategia vincente per incrementare la coesione sociale, il senso di comunità e la sicurezza individuale e collettiva, con notevoli benefici per tutti».

«Un progetto che attraverso l’urbanistica, con il suo ruolo fondamentale per il rilancio di determinati quartieri, punta ad aumentare la vivibilità a 360 gradi, ma anche a restituire e creare nuovo spazio per le persone all’interno di un tessuto urbano particolarmente fitto e con poche zone di luce – commenta l’assessora a Urbanistica, Centri storici e Città dei 15 minuti Francesca Coppola – Ciò che vogliamo fare di nuovo ed innovativo con questi interventi, inaugurati grazie anche al frutto dei lavori della precedente Amministrazione, è di dare in gestione le aree appena rigenerate attraverso un percorso partecipato, in linea con quanto abbiamo già fatto con l’assessore Patrone per il progetto “Fuori dal comune”. La nostra visione di percorso partecipato – sottolinea l’assessora Coppola – va al di là di un banale dialogo informativo, prevedendo la co-progettazione degli spazi con la cittadinanza e tutte le associazioni del territorio potenzialmente interessate alla loro gestione, e dando così un autentico valore allo strumento partecipativo, anche grazie a una formazione dedicata del personale del Comune. Parliamo quindi di una co-progettazione con le persone per individuare, discutere e concordare assieme le attività e le finalità più idonee – conclude Coppola – per la valorizzazione dello spazio pubblico in cui la cittadinanza attiva diventa parte integrante della rigenerazione urbana. Una rigenerazione che diventa anche relazione, presidio e responsabilità condivisa».

«La restituzione alla collettività di piazza delle Marinelle, piazza delle Monachette e piazza Tenedo rappresenta una boccata d’ossigeno e un valore aggiunto per tutto il quartiere – sottolinea la presidente del Municipio I Centro Est Simona Cosso – Questo intervento di riqualificazione rispecchia il lavoro che stiamo portando avanti come Municipio, insieme al Comune di Genova, per valorizzare le piazze come luoghi di incontro e socialità aperti a cittadine e cittadini di tutte le età, mettendo al centro della nostra attività la cura del territorio e della bellezza degli spazi pubblici. Tra l’altro, attorno alle tre piazze oggetto di riqualificazione, sono già attive associazioni che lavorano da tempo non solo con i giovani, ma anche con le persone anziane: quindi, una zona che per le sue caratteristiche può diventare un collettore virtuoso di attività e servizi rivolti indistintamente a grandi e piccoli».

Il quadro economico di progetto è pari a 970.000 euro di cui 800.000 finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – M5 – C2 – Misura I2.3 – Programma Innovativo Nazionale Per La Qualità Dell’abitare (Pinqua) – Centro Storico – int. 5 -“Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento”, 160.000 dal Fondo Opere Indifferibili (FOI) e 10.000 dal Comune di Genova”.

