La Spezia, la nave Sea Watch attraccata all’alba con 70 migranti

La Spezia – É sbarcata questa mattina all’alba al porto di La Spezia la nave ‘Sea Watch 5’ con a bordo 70 migranti che erano stati soccorsi negli scorsi giorni nei pressi del canale di Sicilia.

I soccorritori avevano ricevuto il benestare per far sbarcare donne e bambini a Pantelleria, prima di proseguire la propria navigazione in direzione della Liguria, dove sono stati portati gli altri migranti.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Croce Rossa di La Spezia che ha partecipato alle operazioni di assistenza sanitaria durante lo sbarco. Le attività sono iniziate poco dopo le ore 5:00.

L’accoglienza sarà disposta sul territorio nazionale, con alcune delle persone soccorse che rimarranno in Liguria.

