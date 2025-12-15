Paura a Borgo Fornari, rapina in villa travestiti da operai: uomo derubato e legato in bagno

Borgo Fornari (Genova) – Attimi di grande paura si sono vissuti questa mattina nei pressi di una villa situata a Borgo Fornari, dove è avvenuta una rapina.

La vittima è un uomo di 55 anni, che si trovava nel garage dell’abitazione e che è stato avvicinato da due uomini travestiti da operai. I due hanno prima finto di chiedergli delle informazioni in merito ad alcuni lavori che si stanno svolgendo in zona, prima di iniziare a minacciarlo e obbligarlo a consegnar loro gli oggetti di valore e i gioielli che aveva con sé e dentro casa. L’uomo è stato legato e chiuso in bagno, consentendo ai malviventi di fuggire e di far perdere le proprie tracce.

La vittima è riuscita a liberarsi poco più tardi e ha allertato i carabinieri. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i militari dell’arma, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Sono iniziati le ricerche necessarie ad individuare i due responsabili della rapina, mentre è ancora da quantificare il valore della merce rubata. In queste ore verranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]