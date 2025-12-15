Meteo Liguria, aumentano le nuvole, peggiora domani e torna il freddo

La settimana inizia con l’intensificarsi delle correnti umide di origine meridionale che portano ad un eumento della nuvolosità e della possibilità di deboli precipitazioni ma u forte peggioramento è atteso per la giornata di domani, martedì con il ritorno di condizioni meteo più tardo autunnali e nevicate a bassa quota sui versanti padani occidentali.

Questte, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 15 dicembre 2025:

Nuvolosità in aumento sui versanti marittimi con piogge deboli intermittenti possibili sulle coste Savonesi già dalla mattinata.

Cieli parzialmente nuvolosi sul resto della regione con schiarite limitate alle aree interne di Levante.

Peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla serata con piogge sparse sul Centro-Ponente, anche a carattere di rovescio, in attesa della generale intensificazione notturna. Quota neve al di sopra dei 1400 MT. sulle Alpi Liguri, seppur in graduale discesa nel corso della nottata, fino a quote di alta collina oltrappennino.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sotto costa con rinforzi a partire dalla serata sugli sbocchi vallivi del Savonese costiero. Tesi da Est/Sud-Est al largo.

Mare poco mosso a Levante; Da mosso a molto mosso sulle coste del Centro-Ponente. Generalmente molto mosso al largo.

Temperature stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi. Calo in serata sugli sbocchi vallivi battuti dalla tramontana e in quota.

Sulla costa previste temperature minime tra +8°C/+14°C e massime tra +13°C/+17°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+7°C e massime tra +6°C/+12°C.