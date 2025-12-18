giovedì 18 Dicembre 2025
Campomorone, domenica torna il Villaggio di Natale

Villaggio di Natale CampomoroneCampomorone (Genova) – Anche nell’ultimo fine settimana prima del Natale andranno in scena in tutta la Liguria eventi e manifestazioni natalizie per tutte le età. Tra queste c’è il Villaggio di Natale a Campomorone, in programma domenica 21 dicembre a partire dalle ore 11:00 nei pressi dei Giardini Dossetti. Le info:
“Anche quest’anno – scrivono gli organizzatori – il Comune di Campomorone propone per le feste natalizie un mese di dicembre ricco di iniziative ed eventi per tutti, in grado di ampliare l’offerta ricreativa e culturale del nostro territorio.
Un ampio cartellone di manifestazioni animerà il nostro Paese e le frazioni, per rendere ancora più suggestiva l’atmosfera di queste festività.
In particolare Domenica 21 dicembre dalle ore 11.00 Giardini Dossetti “Il Villaggio di Natale” con Allestimenti natalizi, laboratori per bambini, trampolieri, casa gonfiabile di Babbo Natale, trampolieri, folletti giocolieri, taxi Polo Nord, spettacoli diversi e SHOW
FINALE con effetti luminosi e giocoleria alle ore 17”.
