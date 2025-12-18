giovedì 18 Dicembre 2025
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, truffa della falsa beneficenza: denunciata una donna

Redazione Liguria
Polizia Cornigliano Genova autoGenova – Ieri una donna è stata denunciata nei pressi dell’ospedale Galliera dalle forze dell’ordine.
L’allarme è stato lanciato da un paziente, che avrebbe raccontato di esser stato raggirato dalla 46enne. L’uomo le avrebbe consegnato 20 euro per beneficenza, ma dopo aver fatto delle ricerche in rete sull’associazione alla quale la donna aveva detto di far riferimento non ha trovato alcun risultato.
Gli agenti si sono messi sulle sue tracce e l’hanno rintracciata poco distante. Con sé aveva più di 200 euro in contanti, 13 pass dell’associazione, e 24 ricevute di ricarica su una carta prepagata effettuate dalla donna a favore di un soggetto pregiudicato. Tutti i riferimenti all’associazione benefica, numeri di telefono e siti web, scritti sul tesserino e sul materiale informativo che la “volontaria” distribuiva, erano inesistenti o inattivi La 46enne è stata denunciata e dovrà rispondere dell’accusa di truffa.
