Savona, rapina a mano armata in farmacia: indagini in corso

Savona – Attimi di grande paura si sono vissuti ieri nel tardo pomeriggio in via Nizza, all’interno di una farmacia, dove si è verificata una rapina a mano armata sulla quale stanno indagando le forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, due uomini con il volto parzialmente nascosto sono entrati nel negozio e hanno estratto un cacciavite e una pistola – da capire se si trattasse di un’arma giocattolo o di una scacciacani – iniziando a minacciare dipendenti e clienti. Nel giro di pochi istanti si sono fatti consegnare l’incasso e si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i quali hanno ascoltato le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena e sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le indagini stanno proseguendo anche in queste ore e non si esclude che i due nella fuga possano esser stati aiutati da un complice che li avrebbe attesi all’esterno del negozio.

