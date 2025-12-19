Genova – Code e rallentamenti sulla strada Sopraelevata Aldo Moro in direzione ponente a causa di un mezzo in avaria all’altezza del museo Galata.
La viabilità è in tilt mentre si attende l’arrivo dei mezzi di soccorso e della polizia locale.
Pesati disagi al traffico si sono registrati per tutta la mattinata in diversi punti della città sia a causa del traffico intenso che si diversi incidenti stradali.
Caos nella zona di piazza Giusti, a San Fruttuoso, per un incidente e caos nella zona del centro le la “corsa agli acquisti” di Natale che porta ad un forte aumento del traffico nelle aree commerciali.
Genova, coda sulla Sopraelevata in direzione Ponente
