Operaio precipita da cantiere sull’Autostrada A10

Genova – Meno gravi di quanto inizialmente previsto, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’operaio caduto questa notte in una scarpata mentre lavorava nel catiere autostradale tra i caselli di Arenzano e Genova Pra’ in direzione Genova.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava lavorando nel tratto chiuso della galleria Terrarossa, chiusa al traffico proprio per i lavori che da settimane causano pesanti disagi nelle ore notture sul tratto autostrale, per installare la segnaletica a 3 corsie, dopo aver smontato una riduzione di carreggiata.

Poco prima delle 4 l’operaio, 51 anni stava installando l’ultimo cartello di fine lavori sul margine destro, quando è scivolato lungo la scarpata adiacente in circostanze ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e l’ambulanza che ha poi trasferito il ferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova dove, fortunatamente i medici avrebbero accertato che le ferite riportate erano meno gravi di quanto inizialmente temuto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e gli ispettori della Asl che accerteranno il rispetto delle misure di sicurezza previste e che avrebbero dovuto evitare quanto avvenuto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]