Genova, incidente auto-moto in piazza Palermo: ferito un uomo

Genova – Un incidente si è verificato questa mattina nei pressi di piazza Palermo, nel quartiere della Foce.

Il sinistro è avvenuto proprio di fronte alla sede della Pubblica Assistenza della Croce Bianca Genovese, con i sanitari che sono intervenuti immediatamente.

Per cause da accertare, uno scooter che percorreva la direzione centro e un’auto proveniente dal senso opposto si sono scontrati semi-frontalmente: nell’impatto il conducente del mezzo a due ruote, un 54enne, è stato sbalzato di circa cinque metri. È stato spinalizzato e condotto in codice giallo, quello di media gravità, al Pronto soccorso dell’Ospedale Galliera. Nessuna conseguenza per la conducente dell’auto, una donna di 74 anni

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno gestito il traffico nella zona e effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

