domenica 21 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeNotizie LiguriaGenova, ruba in un supermercato e minaccia il commesso: arrestato
Notizie Liguria

Genova, ruba in un supermercato e minaccia il commesso: arrestato

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine a seguito di quanto avvenuto giovedì scorso all’interno di un supermercato situato nel centro di Genova.
L’uomo si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e ha iniziato a consumare del cibo e delle bevande. In seguito ha minacciato un dipendente, che si era avvicinato per chiedergli di pagare i prodotti consumati.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ricostruito quanto successo e impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Secondo quanto appreso, l’uomo aveva precedenti per rapina, lesioni personali e furto.
Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere: dovrà rispondere dell’accusa di tentata rapina impropria.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE

Genova, minacce di un padre fanno scoprire il pedofilo che adescava...

Cronaca
Lupo ferito salvato Enpa Genova

Loano conferma sostegno alle ambulanze veterinarie

Cronaca
meteo Liguria domenica 21 dicembre2025

Meteo Liguria, aumentano le nuvole, domani forte peggioramento

Cronaca
ambulanza soccorsi

Imperia, grave il motociclista ferito ieri sera in via Amendola

Cronaca