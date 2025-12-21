Genova, ruba in un supermercato e minaccia il commesso: arrestato

Genova – Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine a seguito di quanto avvenuto giovedì scorso all’interno di un supermercato situato nel centro di Genova.

L’uomo si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e ha iniziato a consumare del cibo e delle bevande. In seguito ha minacciato un dipendente, che si era avvicinato per chiedergli di pagare i prodotti consumati.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ricostruito quanto successo e impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Secondo quanto appreso, l’uomo aveva precedenti per rapina, lesioni personali e furto.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere: dovrà rispondere dell’accusa di tentata rapina impropria.

