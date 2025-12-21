Meteo Liguria, aumentano le nuvole, domani forte peggioramento

Una saccatura di origine Atlantica sta per interessare la Liguria con un’ondata di maltempo che culminerà nella giornata di domani, lunedì 22 dicembre con precipitazioni intense e nevicate nell’entroterra di Ponente a quote di alta collina. Già da oggi è atteso un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul Nord-Ovest italiano con aumento della nuvolosità e calo delle temperature.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 21 dicembre 2025:
Nuvolosità serrata su tutto il territorio regionale per l’intero periodo. Piogge deboli intermittenti andranno ad interessare il Savonese Centro-Occidentale e le immediate aree dell’entroterra in mattinata e più diffusamente l’Imperiese a partire dalla serata, con stacchi moderati con l’approssimarsi della mezzanotte.
Nevicate di debole o moderata intensità sul comparto delle Alpi Liguri sopra i 1200-1300 MT. (in calo serale fin verso i 1000 MT.)
Venti moderati o forti da Nord sul settore Occidentale della regione. Deboli da Est/Nord-Est a Levante.
Mare stirato sotto costa; Mosso al largo. Molto mosso o agitato al largo delle coste Imperiesi in serata.
Temperature stazionarie o in lieve aumento
Sulla costa previste temperature minime tra +9°C/+14°C e massime tra +11°C/+16°C.
Nell’interno attese temperature tra +0°C/+6°C e massime tra +4°C/+11°C.
