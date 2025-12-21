domenica 21 Dicembre 2025
Meteo Liguria, aumentano le nuvole, domani forte peggioramento

Redazione Liguria
0

meteo Liguria domenica 21 dicembre2025Una saccatura di origine Atlantica sta per interessare la Liguria con un’ondata di maltempo che culminerà nella giornata di domani, lunedì 22 dicembre con precipitazioni intense e nevicate nell’entroterra di Ponente a quote di alta collina. Già da oggi è atteso un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul Nord-Ovest italiano con aumento della nuvolosità e calo delle temperature.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 21 dicembre 2025:
Nuvolosità serrata su tutto il territorio regionale per l’intero periodo. Piogge deboli intermittenti andranno ad interessare il Savonese Centro-Occidentale e le immediate aree dell’entroterra in mattinata e più diffusamente l’Imperiese a partire dalla serata, con stacchi moderati con l’approssimarsi della mezzanotte.
Nevicate di debole o moderata intensità sul comparto delle Alpi Liguri sopra i 1200-1300 MT. (in calo serale fin verso i 1000 MT.)
Venti moderati o forti da Nord sul settore Occidentale della regione. Deboli da Est/Nord-Est a Levante.
Mare stirato sotto costa; Mosso al largo. Molto mosso o agitato al largo delle coste Imperiesi in serata.
Temperature stazionarie o in lieve aumento
Sulla costa previste temperature minime tra +9°C/+14°C e massime tra +11°C/+16°C.
Nell’interno attese temperature tra +0°C/+6°C e massime tra +4°C/+11°C.

