Autostrade, incidente in A10: una donna ferita e traffico in tilt

Genova – Un incidente si è verificato nel pomeriggio odierno, lunedì 22 dicembre, lungo l’Autostrada A10. É accaduto nel tratto compreso tra il casello di Genova Pegli e quello di Genova Pra’ e a rimanere coinvolta è stata un’auto guidata da una donna.

Nell’impatto l’automobilista è rimasta ferita, rendendo necessario l’intervento sul posto da parte dei sanitari del 118. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Evangelico di Voltri.

Il traffico è andato in tilt nel giro di pochi minuti, con lunghe code (arrivate fino a circa quattro chilometri di lunghezza) che si sono registrate nel tratto in questione. La situazione legata alla viabilità è migliorata nel giro di un’ora. Rimane al momento da chiarire la dinamica del sinistro stradale.

