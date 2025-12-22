Capodanno 2026 a Genova, doppia serata di festa: il programma

Genova – Si avvicinano Natale e Capodanno e si avvicina una doppia serata genovese per salutare il 2025 e accogliere l’arrivo del nuovo anno. Due serate all’insegna della musica, con il momento clou che verrà raggiunto il 31 dicembre con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari in piazza della Vittoria. I dettagli:

“Genova si prepara a salutare l’arrivo del 2026 con una doppia serata che trasformerà il cuore della città in un grande palcoscenico a cielo aperto, per far vivere a cittadini e turisti una festa indimenticabile.

«La grande musica sarà assoluta protagonista del periodo festivo che si sta avvicinando – sottolinea la sindaca Silvia Salis – Abbiamo pensato a tanti appuntamenti per far vivere a tutti i genovesi un momento di svago, di relax e di divertimento. E grazie anche alla collaborazione con Porto Antico possiamo proporre un ricco cartellone di eventi in grado di attirare tante persone anche da fuori città. Saranno serate e giornate da vivere insieme, all’insegna della musica, ma anche dell’arte e della cultura. Non vediamo l’ora di partecipare al grande concerto di Capodanno, in piazza della Vittoria, con i Pinguini Tattici Nucleari, ma siamo già pronti per scaldarci la sera prima con il dj set di Albertino».

L’emozione del Capodanno anticipato inizia martedì 30 dicembre alle 21.30 al Porto Antico, precisamente a Calata Falcone Borsellino che, per l’occasione, si trasforma in un imponente dancefloor a cielo aperto. Protagonista uno dei più grandi nomi della musica dance italiana: DJ Albertino. Con oltre 35 anni di carriera, Albertino, direttore artistico di Radio m2o e storico volto di Radio Deejay, porterà a Genova l’energia di un DJ set che terrà il pubblico in pista fino a notte fonda. L’evento non sarà solo una performance musicale, ma un’esperienza sonora che ripercorrerà le tappe storiche della musica da club italiana, all’insegna della qualità e del divertimento.

Mercoledì 31 dicembre il cuore pulsante dei festeggiamenti si sposta in piazza della Vittoria con l’attesissimo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, uno dei gruppi pop più amati d’Italia. A presentare la serata, che inizia alle 21.30, Serena Garitta e Samu Mara. Dopo il warm-up dj-set, il palco ospiterà Chiamamifaro, il progetto musicale della giovane Angelica Gori, che darà il via alla festa con il suo sound fresco e innovativo. Il momento clou è atteso alle 22.30, quando saliranno sul palco i Pinguini Tattici Nucleari per una live che accompagnerà il pubblico fino al countdown del nuovo anno.

La performance dei Pinguini sarà un evento straordinario, in quanto segnerà la tappa conclusiva del loro tour sold-out negli stadi e rappresenterà l’ultima occasione per vederli dal vivo prima del 2027. L’ingresso è gratuito e l’evento è pensato per accogliere pubblico di tutte le età.

Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa prosegue con il Genova 2026 Party che inizierà dieci minuti dopo la mezzanotte e andrà avanti fino alle 2.30. Il duo Fel (Giovanni Galvani e Alessio Lerma), insieme a Luke, daranno vita a una lunga sessione di suoni techno ed elettronici, creando un’atmosfera che manterrà alta l’energia della piazza per far ballare i partecipanti fino all’alba.

Per chi desidera vivere anche un’esperienza culturale, a Palazzo Ducale sarà possibile visitare la grande mostra collettiva Moby Dick. La Balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea, aperta fino alle 2 nella notte di San Silvestro. L’esposizione, curata da Ilaria Bonacossa e Marina Avia Estrada, esplora l’iconico romanzo di Herman Melville attraverso video-installazioni, sculture, tele, fotografie e incisioni, offrendo uno sguardo che va dalla letteratura all’arte visiva, dal cinema alla biologia, passando per la scienza.

Il Capodanno 2026 è stato realizzato in collaborazione con il main sponsor Pulsee, gli sponsor Mog, Timossi e Grondona. Il partner istituzionale è Camera di Commercio di Genova, presente all’evento con i marchi di eccellenza di Genova Gourmet”.

