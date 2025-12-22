Genova, altra chiusura in centro: addio a Massarija in via Cesarea

Genova – Altra chiusura in centro a Genova. Mercoledì, giorno di vigilia di Natale, saluterà per sempre Massarija, ristorante di cucina tipica pugliese situato in via Cesarea e aperto dal 2019.

A comunicarlo sono stati gli stessi gestori, che negli scorsi giorni hanno pubblicato un post tramite i loro profili social:

“Massarija chiuderà definitivamente la vigilia di Natale. Grazie a chi è passato, a chi ci ha scelto, sostenuto o anche solo scoperto per curiosità. Massarija è stato un sogno: non è diventato ciò che speravamo, ma è stato reale grazie a voi.

Un grazie particolare a tutte le persone che ci hanno lavorato: senza il vostro impegno, la vostra energia e il vostro tempo nulla sarebbe stato possibile.

Siamo aperti ancora per gli ultimi giorni: se vi va, passate a trovarci per un ultimo saluto. Grazie davvero, Buone Feste”, ha scritto il titolare del locale.

