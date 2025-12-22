Genova, incidente in corso Saffi: due feriti all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato questa mattina in corso Aurelio Saffi, lungo la carreggiata che viaggia in direzione ponente.

A rimanere coinvolto è stato uno scooter con a bordo due persone: il guidatore, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo del mezzo che è finito a terra.

Entrambe le persone coinvolte sono state ferite e soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. I due sono stati trasportati in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino di Genova.

Oltre all’ambulanza e all’automedica, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno effettuato gli accertamenti necessari a ricostruirne la dinamica e gestito il traffico che si è creato nella zona.

