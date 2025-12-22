lunedì 22 Dicembre 2025
Meteo Liguria, ondata di maltempo in arrivo, torna la neve

Redazione Liguria
0

meteo Liguria lunedì 23 dicembre 2025Una nuova perturbazione atlantica si avvicina alla Liguria da ponente portando con sé piogge abbondanti e neve copiosa anche a medie quote sull’arco alpino sud-occidentale. Previsioni che hanno fatto scattare l’Allerta Neve nella nostra regione.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 22 dicembre 2025:
Netto peggioramento delle condizioni meteo a ponente: al mattino le precipitazioni, seppur diffuse nell’interno di ponente, saranno a carattere moderato, lasciando inoltre la costa con sparuti rovesci.
Alternanza tra piogge deboli e fasi più asciutte nel settore centrale, coperto a levante.
Nel pomeriggio ed in serata, aumento delle precipitazioni a Ponente, con precipitazioni anche intense nell’interno, mentre il settore centrale sarà nuovamente ai margini.
Quota neve inizialmente oltre i 1000m sulle Alpi Liguri e Bormida occidentale; nel corso della serata graduale calo fino a 400-500m in Val Bormida, loc. in fondovalle in concomitanza con le precipitazioni più intense.
Nei versanti padani del Savonese, in particolare nella zona alle spalle di Altare, le abbondanti precipitazioni potranno far arrivare la neve fino al fondovalle: prestare quindi attenzione per chi viaggia verso il basso Cuneese, in particolare la zona di Ceva.
Più ad est, quota neve attorno ai 700-800m tra le valli Erro e Stura, loc. più bassa.
Vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato, con raffiche localmente superiori ai 60-70 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 80-90 km/h al largo delle coste imperiesi.
Moderati da N-NE a Levante per tutto il corso della giornata
Mare stirato sotto costa; Mosso al largo. Molto mosso o agitatp al largo delle coste Imperiesi.
Temperature in calo nei valori massimi. Minime in serata.
Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+14°C e massime tra +8°C/+15°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +0°C/+8°C e massime tra +4°C/+11°C.

