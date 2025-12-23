Arcola, tragico incidente sull’Aurelia: morto il camionista coinvolto

Arcola (La Spezia) – É morto questa mattina all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia il camionista di 57 anni che ieri era rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto lungo l’Aurelia in prossimità del comune di Arcola, lungo la strada che viaggia in direzione Vezzano.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava alla guida di un mezzo pesante che si sarebbe ribaltato in maniera autonoma lungo un tratto di strada rettilineo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno avviato le lunghe e complicate operazioni di soccorso.

Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito e nonostante i tentativi dei medici nelle ultime ore i medici ne hanno dichiarato il decesso. Rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto, anche se dalle prime informazioni la causa dell’incidente potrebbe essere un malore.

