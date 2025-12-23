martedì 23 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaArcola, tragico incidente sull'Aurelia: morto il camionista coinvolto
Notizie LiguriaLa SpeziaCronaca

Arcola, tragico incidente sull’Aurelia: morto il camionista coinvolto

Redazione Liguria
0

Obitorio ospedale Sant'Andrea La SpeziaArcola (La Spezia) – É morto questa mattina all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia il camionista di 57 anni che ieri era rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto lungo l’Aurelia in prossimità del comune di Arcola, lungo la strada che viaggia in direzione Vezzano.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava alla guida di un mezzo pesante che si sarebbe ribaltato in maniera autonoma lungo un tratto di strada rettilineo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno avviato le lunghe e complicate operazioni di soccorso.
Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito e nonostante i tentativi dei medici nelle ultime ore i medici ne hanno dichiarato il decesso. Rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto, anche se dalle prime informazioni la causa dell’incidente potrebbe essere un malore.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
polizia locale savona

Genova, urta una moto e scappa dalla polizia locale: automobilista arrestato

Cronaca
albaro auto ribaltata 12 dicembre 2025

Genova, ancora un Suv ribaltato ad Albaro

Albaro
Coda Autostrada A7

Autostrade, mezzo in avaria in A7: traffico in tilt

Cronaca
Carabinieri

Genova, paura a Rivarolo: picchia la compagna e aizza il cane...

Cronaca