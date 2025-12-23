martedì 23 Dicembre 2025
Genova, paura a Rivarolo: picchia la compagna e aizza il cane contro i carabinieri

CarabinieriGenova – Attimi di paura si sono vissuti domenica sera nei pressi di un appartamento a Rivarolo, dove un uomo ha prima picchiato la propria compagna e in seguito aggredito i carabinieri intervenuti, cercando di aizzare il suo pitbull nei loro confronti.
I militari dell’arma stavano transitando nella zona, quando sono stati avvertiti da alcuni passanti delle urla che arrivavano da un’abitazione vicina.
All’interno erano presenti una donna, portata immediatamente in sicurezza, e un uomo, che ha fin da subito opposto resistenza nei loro confronti, colpendo loro con calci e pugni e aizzando l’animale. L’aggressore era in evidente stato di ubriachezza.
Dopo aver riportato la situazione sotto controllo, l’uomo, un 50enne, è stato fermato e arrestato: dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale.
——————————————————————————————————
