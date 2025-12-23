Genova, paura a Rivarolo: picchia la compagna e aizza il cane contro i carabinieri

Genova – Attimi di paura si sono vissuti domenica sera nei pressi di un appartamento a Rivarolo, dove un uomo ha prima picchiato la propria compagna e in seguito aggredito i carabinieri intervenuti, cercando di aizzare il suo pitbull nei loro confronti.

I militari dell’arma stavano transitando nella zona, quando sono stati avvertiti da alcuni passanti delle urla che arrivavano da un’abitazione vicina.

All’interno erano presenti una donna, portata immediatamente in sicurezza, e un uomo, che ha fin da subito opposto resistenza nei loro confronti, colpendo loro con calci e pugni e aizzando l’animale. L’aggressore era in evidente stato di ubriachezza.

Dopo aver riportato la situazione sotto controllo, l’uomo, un 50enne, è stato fermato e arrestato: dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]