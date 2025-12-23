Salute, Studi medici aperti durante le feste nello Spezzino

La Spezia – Durante le festività natalizie non tutti gli studi medici resteranno chiusi e la Asl 5 spezzina segnala che ci saranno invece medici di assistenza primaria che presteranno servizio per offrire alla popolazione un punto di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del MMG:
Questi i Studi Medici aperti:
DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 17
27/12/2025 ore 8-12 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane n. 76 Follo
03/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane n. 76 Follo
04/01/2026 ore 14-17 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane n. 76 Follo
DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 18
25/12/2025 ore 8-12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia
25/12/2025 ore 8-12 Dott. Sanvenero Giuseppe Corso Cavour n. 339 La Spezia
25/12/2025 ore 8-12 Dott. Barletta Davide Via Delle Cave n. 114 La Spezia
25/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia
26/12/2025 ore 8-12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia
26/12/2025 ore 8-12 Dott.ssa Zattera Camilla Via Genova n. 141 La Spezia
26/12/2025 ore 8-12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana n. 1006 La Spezia
26/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia
27/12/2025 ore 8-12 Dott. Soriani Alessandro Via Del Popolo n. 26 La Spezia
27/12/2025 ore 8-12 Dott. Di Sibio Giuseppe Via Mantegazza n. 14 Lerici
27/12/2025 ore 14-17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia
27/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Panok Svitlana Via Sardegna n. 11/A La Spezia
27/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Saisi Lisa Via Petriccioli n. 22 Lerici
28/12/2025 ore 8-12 Dott.ssa Guaragna Erica Via Fieschi n. 238 La Spezia
28/12/2025 ore 8-12 Dott.ssa Zattera Camilla Via Genova n. 141 La Spezia
28/12/2025 ore 8-12 Dott. Saulino Pier Celestino Viale Italia n. 475 La Spezia
28/12/2025 ore 14-17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia
28/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Angelinelli Elisa Piazza Sant’Agostino n.10 La Spezia
28/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n.149 La Spezia
01/10/2026 ore 8-12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia
01/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Panok Svitlana Via Sardegna n. 11/A La Spezia
01/01/2026 ore 8-12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana n. 1006 La Spezia
01/01/2026 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia
03/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Guaragna Erica Via Fieschi n. 238 La Spezia
03/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Burroni Annalisa Via Napoli n. 45 La Spezia
03/01/2026 ore 8-12 Dott. Saulino Pier Celestino Viale Italia n. 475 La Spezia
03/01/2026 ore 14-17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia
03/01/2025 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia
04/01/2025 ore 8-12 Dott. Soriani Alessandro Via Del Popolo n. 26 La Spezia
04/01/2026 ore 8-12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana n. 1006 La Spezia
04/01/2026 ore 14-17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia
04/01/2025 ore 14-17 Dott.ssa Angelinelli Elisa Piazza Sant’Agostino n. 10 La Spezia
04/01/2025 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia
06/01/2026 ore 8-12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia
06/01/2026 ore 8-12 Dott. Di Sibio Giuseppe Via Mantegazza n. 14 Lerici
06/01/2026 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia
DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 19
25/12/2025 ore 8-12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud n. 264 Santo Stefano di Magra
25/12/2025 ore 14-17 Dott. Salvetti Lucio Piazza Siena n. 29 Luni
26/12/2025 ore 8-12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud n. 264 Santo Stefano di Magra
26/12/2025 ore 14-17 Dott. Laterza Pietro Via Provinciale n. 246 Arcola
27/12/2025 ore 8-12 Dott. Angelinelli Pierluigi Via Sommovigo n. 159 Arcola
27/12/2025 ore 14-17 Dott. Frediani Giovanni Via Pisanello n. 5 Ameglia
28/12/2025 ore 8-12 Dott. Tognoni Andrea Via Canonica n. 28 Arcola
28/12/2025 ore 14-17 Dott. Romeo Alessio Via Cisa Sud n. 88 Santo Stefano di Magra
01/01/2026 ore 8-12 Dott. Romacho Canudas M. M. Viale XXI Luglio n. 13 Sarzana
01/01/2026 ore 14-17 Dott. Tognoni Andrea Via Canonica n. 28 Arcola
03/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Ferarra Maria Pia Via Castagno n. 1 Luni
03/01/2026 ore 14-17 Dott.ssa Pinelli Mara Viale Della Pace SNC Castelnuovo Magra
04/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Trombella Chiara Viale Della Pace SNC Castelnuovo Magra
04/01/2026 ore 14-17 Dott. Lutman Maurizio Viale Della Pace n. 1 Castelnuovo Magra
06/01/2026 ore 8-12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud n. 264 Santo Stefano di Magra
06/01/2026 ore 14-17 Dott. Lutman Maurizio Viale Della Pace n. 1 Castelnuovo Magra