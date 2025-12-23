martedì 23 Dicembre 2025
Notizie LiguriaLa SpeziaCronaca

Salute, Studi medici aperti durante le feste nello Spezzino

Redazione Liguria
0

mediciLa Spezia – Durante le festività natalizie non tutti gli studi medici resteranno chiusi e la Asl 5 spezzina segnala che ci saranno invece medici di assistenza primaria che presteranno servizio per offrire alla popolazione un punto di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del MMG:
Questi i Studi Medici aperti:
DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 17
27/12/2025  ore 8-12 Dott.ssa Coccio Miria   Via Brigate Partigiane n. 76          Follo
03/01/2026  ore 8-12   Dott.ssa Coccio Miria   Via Brigate Partigiane n. 76          Follo
04/01/2026  ore 14-17  Dott.ssa Coccio Miria  Via Brigate Partigiane n. 76          Follo

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 18

25/12/2025 ore 8-12  Dott. Bertani Rossano  Corso Cavour n. 339               La Spezia
25/12/2025  ore 8-12  Dott. Sanvenero Giuseppe Corso Cavour n. 339     La Spezia
25/12/2025  ore 8-12 Dott. Barletta Davide   Via Delle Cave n. 114  La Spezia
25/12/2025  ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena   Via Buonviaggio n. 149             La Spezia
26/12/2025  ore 8-12          Dott. Bertani Rossano         Corso Cavour n. 339               La Spezia
26/12/2025  ore 8-12          Dott.ssa Zattera Camilla       Via Genova n. 141                 La Spezia
26/12/2025  ore 8-12          Dott. Ricci Saverio            Via Sarzana n. 1006               La Spezia
26/12/2025  ore 14-17         Dott.ssa Pietra Maria Serena   Via Buonviaggio n. 149             La Spezia
27/12/2025 ore 8-12          Dott. Soriani Alessandro       Via Del Popolo n. 26               La Spezia
27/12/2025 ore 8-12     Dott. Di Sibio Giuseppe Via Mantegazza n. 14              Lerici
27/12/2025  ore 14-17         Dott. Bertani Rossano         Corso Cavour n. 339               La Spezia
27/12/2025  ore 14-17         Dott.ssa Panok Svitlana        Via Sardegna n. 11/A               La Spezia
27/12/2025 ore 14-17    Dott.ssa Saisi Lisa           Via Petriccioli n. 22                Lerici
28/12/2025 ore 8-12    Dott.ssa Guaragna Erica Via Fieschi n. 238                 La Spezia
28/12/2025  ore 8-12          Dott.ssa Zattera Camilla        Via Genova n. 141                 La Spezia
28/12/2025  ore 8-12          Dott. Saulino Pier Celestino   Viale Italia n. 475                 La Spezia
28/12/2025  ore 14-17         Dott. Bertani Rossano          Corso Cavour n. 339               La Spezia
28/12/2025  ore 14-17         Dott.ssa Angelinelli Elisa       Piazza Sant’Agostino n.10          La Spezia
28/12/2025  ore 14-17         Dott.ssa Pietra Maria Serena   Via Buonviaggio n.149              La Spezia
01/10/2026  ore 8-12          Dott. Bertani Rossano          Corso Cavour n. 339               La Spezia
01/01/2026  ore 8-12          Dott.ssa Panok Svitlana        Via Sardegna n. 11/A               La Spezia
01/01/2026  ore 8-12          Dott. Ricci Saverio            Via Sarzana n. 1006                La Spezia
01/01/2026  ore 14-17         Dott.ssa Pietra Maria Serena   Via Buonviaggio n. 149             La Spezia
03/01/2026  ore 8-12          Dott.ssa Guaragna Erica        Via Fieschi n. 238                 La Spezia
03/01/2026  ore 8-12          Dott.ssa Burroni Annalisa       Via Napoli n. 45                   La Spezia
03/01/2026  ore 8-12          Dott. Saulino Pier Celestino   Viale Italia n. 475                 La Spezia
03/01/2026  ore 14-17         Dott. Bertani Rossano         Corso Cavour n. 339               La Spezia
03/01/2025  ore 14-17         Dott.ssa Pietra Maria Serena   Via Buonviaggio n. 149             La Spezia
04/01/2025  ore 8-12          Dott. Soriani Alessandro        Via Del Popolo n. 26               La Spezia
04/01/2026  ore 8-12          Dott. Ricci Saverio            Via Sarzana n. 1006               La Spezia
04/01/2026  ore 14-17         Dott. Bertani Rossano         Corso Cavour n. 339               La Spezia
04/01/2025  ore 14-17         Dott.ssa Angelinelli Elisa       Piazza Sant’Agostino n. 10          La Spezia
04/01/2025  ore 14-17         Dott.ssa Pietra Maria Serena   Via Buonviaggio n. 149             La Spezia
06/01/2026 ore 8-12    Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339               La Spezia
06/01/2026  ore 8-12          Dott. Di Sibio Giuseppe        Via Mantegazza n. 14              Lerici
06/01/2026  ore 14-17         Dott.ssa Pietra Maria Serena   Via Buonviaggio n. 149             La Spezia

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 19

25/12/2025  ore 8-12          Dott. Quadrelli Mario          Via Cisa Sud n. 264                Santo Stefano di Magra
25/12/2025  ore 14-17         Dott. Salvetti Lucio           Piazza Siena n. 29                 Luni
26/12/2025  ore 8-12          Dott. Quadrelli Mario          Via Cisa Sud n. 264                Santo Stefano di Magra
26/12/2025  ore 14-17         Dott. Laterza Pietro           Via Provinciale n. 246              Arcola
27/12/2025  ore 8-12          Dott. Angelinelli Pierluigi        Via Sommovigo n. 159             Arcola
27/12/2025  ore 14-17         Dott. Frediani Giovanni        Via Pisanello n. 5                 Ameglia
28/12/2025  ore 8-12          Dott. Tognoni Andrea           Via Canonica n. 28                Arcola
28/12/2025  ore 14-17         Dott. Romeo Alessio          Via Cisa Sud n. 88                Santo Stefano di Magra
01/01/2026  ore 8-12          Dott. Romacho Canudas M. M.  Viale XXI Luglio n. 13              Sarzana
01/01/2026  ore 14-17         Dott. Tognoni Andrea           Via Canonica n. 28               Arcola
03/01/2026  ore 8-12          Dott.ssa Ferarra Maria Pia     Via Castagno n. 1              Luni
03/01/2026  ore 14-17         Dott.ssa Pinelli Mara          Viale Della Pace SNC           Castelnuovo Magra
04/01/2026  ore 8-12          Dott.ssa Trombella Chiara      Viale Della Pace SNC           Castelnuovo Magra
04/01/2026  ore 14-17         Dott. Lutman Maurizio         Viale Della Pace n. 1          Castelnuovo Magra
06/01/2026  ore 8-12          Dott. Quadrelli Mario          Via Cisa Sud n. 264               Santo Stefano di Magra
06/01/2026  ore 14-17         Dott. Lutman Maurizio         Viale Della Pace n. 1              Castelnuovo Magra

 

