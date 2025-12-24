Varazze, torna percorribile il lungomare Europa

Varazze (Savona) – Torna percorribile ed aperto completamente su tutto il percorso il lungomare Europa che collega Cogoleto e Varazze e le province di Genova e di Savona.

Rispettato dal comune di Varazze l’impegno di riaprire il percorso, tanto amato da escursionisti e famiglie, su uno dei tratti di costa più belli della zona.

Complessi e costosi i lavori di ripristino dei crolli e dei cedimenti a mare della strada che ripercorre l’antico tracciato della ferrovia e passa in gallerie e ponti costruiti a fianco al mare.

La passeggiata è aperta dal 23 dicembre e tempo permettendo, torna ad essere una delle attrazioni più apprezzate della zona a cavallo tra le province di Genova e di Savona.