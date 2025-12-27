Genova, tenta il suicidio in carcere: detenuto salvato dagli agenti

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nella seconda metà del pomeriggio di ieri, venerdì 26 dicembre, all’interno del carcere genovese di Marassi dove un detenuto ha tentato di togliersi la vita.

Si tratta di un uomo recluso da circa dieci anni perché condannato per reati nell’ambito dello spaccio alle sostanze stupefacenti e della rapina, con il fine pena previsto per il 2026.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni agenti in servizio, che fortunatamente sono riusciti ad intervenire in maniera tempestiva evitando che la situazione degenerasse ulteriormente e, di fatto, salvando la vita dell’uomo.

Il detenuto è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, che l’hanno trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, quello di maggiore gravità.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]