Addio a Giovanna Rotondi Terminiello, ex Soprintendente ai beni artistici della Liguria

Genova – Mondo della Cultura in lutto per la morte di Giovanna Rotondi Terminiello, Soprintendente per i Beni Artistici e Storici della Liguria dal 1976 al 1996.

Protagonista di dure “battaglie” per la difesa dell’enorme patrimonio artistico e culturale della città aveva già lasciato un vuoto incolmabile quando era andata a riposo.

“Intellettuale di grandissima rilevanza e di altrettanta umanità – la ricorda il vice sindaco Alessandro Terrile – Una donna dal carattere deciso, animata da una inesauribile passione per Genova, e da una spiccata generosità. Porterò con me le chiacchierate in Piazza delle Vigne, e le email con consigli, critiche e suggerimenti. Genova perde una protagonista di grande rilievo, che ha speso la vita a difendere il patrimonio artistico e culturale della nostra città”.