Genova, grave incidente alla Foce, distrutta auto dei carabinieri

Genova – Tre feriti e due auto distrutte. E’ il bilancio del brutto incidente stradale avvenuto ieri sera, all’incrocio tra corso Marconi e via Rimassa e che ha visto coinvolta un’auto dei carabinieri.

Per cause ancora da accertare le due vetture si sono scontrate con un impatto molto violento il cui frastuono è stato sentito in tutta la zona.

Numerose le ambulanze sopraggiunte sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.

Due militari dei carabinieri sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Martino mentre il conducente del veicolo è stato trasferito all’ospedale Galliera.

In corso la ricostruzione dei fatti anche grazie a diverse telecamere che si trovano nella zona e che potranno sciogliere i dubbi su precedenze e rispetto dei semafori.