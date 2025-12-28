domenica 28 Dicembre 2025
Genova, grave incidente alla Foce, distrutta auto dei carabinieri

ambulanza soccorsiGenova – Tre feriti e due auto distrutte. E’ il bilancio del brutto incidente stradale avvenuto ieri sera, all’incrocio tra corso Marconi e via Rimassa e che ha visto coinvolta un’auto dei carabinieri.
Per cause ancora da accertare le due vetture si sono scontrate con un impatto molto violento il cui frastuono è stato sentito in tutta la zona.
Numerose le ambulanze sopraggiunte sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.
Due militari dei carabinieri sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Martino mentre il conducente del veicolo è stato trasferito all’ospedale Galliera.
In corso la ricostruzione dei fatti anche grazie a diverse telecamere che si trovano nella zona e che potranno sciogliere i dubbi su precedenze e rispetto dei semafori.

