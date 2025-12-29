Noli, incendio in una stalla, arrivano i vigili del fuoco

Noli (Savona) – I vifili del Fuoco di Finale Ligure sono intervenuti in localita Magnone, nel territorio del comune di Noli per un brutto incendio divampato per cause da accertare in una stalla per l’allevamento del bestiame, in particolare pecore e galline.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco con supporto dalla sede centrale di Savona con un autobotte, per garantire un adeguato approvvigionamento idrico e il supporto alle operazioni di spegnimento.

Presenti anche la Polizia Locale di Noli, impegnata nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area, la Croce Bianca di Noli, attivata in via precauzionale per l’assistenza sanitaria ed i Carabinieri Forestali.

L’incendio è stato circoscritto grazie al coordinamento tra le forze intervenute.

Non si segnalano persone coinvolte ma purtroppo un paio di animali all’interno della stalla non sono riusciti ad uscire in tempo.

Le operazioni di bonifica e controllo dell’area sono in corso e dureranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.