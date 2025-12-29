Savignone, incidente in via Rognoli, due feriti

Savignone (Genova) – Forse la presenza di ghiaccio sulla strada all’origine dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Rognoli nel territorio del comune di Savignone, nel primo entroterra genovese.

Per cause ancora da accertare due veicoli si sono scontrati con un impatto molto violento che ha causato gravi danni alle vetture.

La squadra dei vigili del fuoco di Busalla è intervenuta insieme alle ambulanze del 118 ma gli occupanti dei veicoli erano già usciti autonomamente.

I feriti son stati trasportati in ospedale per le cure del caso e per accertamenti.

I pompieri hanno messo in sicurezza dei mezzi e recuperato quello rimasto in bilico.