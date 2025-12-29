lunedì 29 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSavignone, incidente in via Rognoli, due feriti
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Savignone, incidente in via Rognoli, due feriti

Redazione Liguria
0

savignone incidente 29 dicembre 2025Savignone (Genova) – Forse la presenza di ghiaccio sulla strada all’origine dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Rognoli nel territorio del comune di Savignone, nel primo entroterra genovese.
Per cause ancora da accertare due veicoli si sono scontrati con un impatto molto violento che ha causato gravi danni alle vetture.
La squadra dei vigili del fuoco di Busalla è intervenuta insieme alle ambulanze del 118 ma gli occupanti dei veicoli erano già usciti autonomamente.
I feriti son stati trasportati in ospedale per le cure del caso e per accertamenti.
I pompieri hanno messo in sicurezza dei mezzi e recuperato quello rimasto in bilico.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Imperia, tragico schianto in via Allende, morto un motociclista

Cronaca
Intervento Gaslini

Genova, al Gaslini intervento senza precedenti ad un bimbo di due...

Cronaca
Silvia Salis

Caso Hannoun, sindaca Salis risponde alle accuse e minaccia querele

Cronaca
Traffico val Bisagno

Genova, ancora chiusa via Merano dopo l’incendio: traffico in tilt

Cronaca