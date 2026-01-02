venerdì 2 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrade, altra mattinata di code sul nodo genovese
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Autostrade, altra mattinata di code sul nodo genovese

Redazione Liguria
0

Genova – Altra mattinata di code lungo il nodo autostradale genovese. La situazione più complessa, come spesso accade, si verifica in A7 dove al momento vengono registrati un chilometro di coda nel tratto compreso tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia e altri due chilometri di coda nel tratto tra Ronco Scrivia e Busalla, sempre in direzione del capoluogo: la causa sono i cantieri presenti da mesi nel tratto coinvolto, che obbligano il traffico a procedere lungo una sola corsia per senso di marcia.
Anche l’A26 in queste ore è interessata da disagi e code, fortunatamente meno intensi rispetto a quelli che negli ultimi giorni del 2025 hanno più volte bloccato la circolazione: traffico intenso in direzione sud tra il bivio con l’A7 e quello con l’A10 e un chilometro di coda in direzione nord per incidente tra Masone e Ovada.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
tunnel sottomarino Genova rendering

Tunnel sotto il Porto di Genova, approvato progetto esecutivo

Cronaca

Savona, il 6 gennaio i vigili del fuoco accolgono famiglie e...

Eventi
Incendio Cras-Montana

Tragedia in Svizzera, tra i sopravvissuti un giovane genovese

Cronaca
vigili fuoco droni disperso bonassola

Val Bormida, ritrovati in serata i ragazzi dispersi ieri

Cronaca