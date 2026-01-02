Autostrade, altra mattinata di code sul nodo genovese

Genova – Altra mattinata di code lungo il nodo autostradale genovese. La situazione più complessa, come spesso accade, si verifica in A7 dove al momento vengono registrati un chilometro di coda nel tratto compreso tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia e altri due chilometri di coda nel tratto tra Ronco Scrivia e Busalla, sempre in direzione del capoluogo: la causa sono i cantieri presenti da mesi nel tratto coinvolto, che obbligano il traffico a procedere lungo una sola corsia per senso di marcia.

Anche l’A26 in queste ore è interessata da disagi e code, fortunatamente meno intensi rispetto a quelli che negli ultimi giorni del 2025 hanno più volte bloccato la circolazione: traffico intenso in direzione sud tra il bivio con l’A7 e quello con l’A10 e un chilometro di coda in direzione nord per incidente tra Masone e Ovada.

