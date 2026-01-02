venerdì 2 Gennaio 2026
Chiavari, brucia un’auto, palazzina evacuata

auto fiamme vigili del fuocoChiavari – Sono stati risvegliati dal puzzo di bruciato e da piccole esplosioni ed hanno scoperto che sotto casa stava bruciando un’auto parcheggiata. Brutto risveglio per gli abitanti di una palazzina di Chiavari dove, intorno alle 6 di questa mattina, è scoppiato un incendio che ha interessato una vettura parcheggiata.
Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare per precauzione la palazzina e hanno spento le fiamme evitando che si propagassero ad altri veicoli.
La vettura è andata distrutta ed il fumo ha parzialmente annerito la facciata ma non si registrano feriti.
In corso le indagini sulle cause del rogo e se sia incidentale o appiccato da qualcje piromane.

