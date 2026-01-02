venerdì 2 Gennaio 2026
Meteo Liguria, ancora nuvole e isolati piovaschi su centro-levante

meteo Liguria venerdì 2 gennaio 2026Correnti di aria fredda provenienti dai quadranti settentrionali continuano a interessare il Nord Italia e la Liguria dove si scontrano con correnti di aria umida formando nuvole e portando piovaschi.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 2 gennaio 2026:
Nelle prime ore del mattino ultime precipitazioni a levante, prima di una fase sostanzialmente più asciutta ma caratterizzata comunque da nubi sparse sul centro-levante.
Possibili banchi di nebbia in mattinata sui versanti padani del settore centrale.
Cieli sereni a ponente per tutto l’arco della giornata.
Vento forte a regime di Libeccio con raffiche fino a 80-90 km/h sul mare davanti all’Imperiese e sui capi esposti (Capo Mele). Tra deboli e moderati altrove.
Mare molto mosso, agitato al largo e a levante in serata.
Temperature minime in aumento sul centro-levane, stazionarie a ponente. Massime stazionarie o in lieve aumento.

