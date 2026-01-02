Tragedia in Svizzera, Genova piange Emanuele Galeppini e vuole aiutare i feriti

Genova piange la morte di Emanuele Galeppini, il giovane genovese di 17 anni morto tragicamente nel rogo del locale le costallation di Crans-Montana, in Svizzera e offre il proprio aiuto per le cure dei feriti mettendo a disposizione il reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, eccellenza medica in questo settore.

Nell’ospedale sono presenti alcune postazioni di cura per persone con ustioni particolarmente estese e personale specializzato nel trattamento di questo tipo di incidenti.

La città mette così a disposizione delle autorità svizzere e il centro di riferimento internazionale per questo tipo di eventi e sono stati messi a disposizione posti letto sia di terapia intensiva sia di sub-intensiva”

L’ospedale Villa Scassi di Genova ha immediatamente attivato tutti i percorsi assistenziali necessari per garantire la presa in carico dei pazienti in condizioni di massima sicurezza e con il più alto livello di specializzazione, prosegue Nicolò: “È già pienamente operativa l’équipe guidata da Giuseppe Perniciaro, reparto di eccellenza per questo tipo di trattamenti, composta da personale sanitario altamente specializzato. La solidarietà è fondamentale, ma senza competenza ed elevata professionalità non è sufficiente: per questo siamo stati certificati come centro di riferimento e restiamo a disposizione”.

“Siamo pronti sia a intervenire direttamente sia ad accogliere pazienti – spiega Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro Grandi Ustionati del Villa Scassi –. Già da ieri ci siamo attivati con la Regione e la Protezione Civile, dando immediatamente la nostra disponibilità. Siamo un centro di riferimento europeo per la cura delle ustioni, accreditato ufficialmente circa un mese fa, e disponiamo di tutte le caratteristiche necessarie per offrire supporto anche a livello europeo. Dalle informazioni in nostro possesso – aggiunge Perniciaro – risulterebbe che potrebbero arrivare in Italia almeno altri sei pazienti ustionati. Al momento restiamo in attesa di indicazioni dalla Protezione Civile e dalla Regione. La nostra dotazione prevede quattro posti di terapia intensiva e otto di terapia sub-intensiva; attualmente abbiamo già messo a disposizione due posti di terapia intensiva e due di sub-intensiva”.