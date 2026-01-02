venerdì 2 Gennaio 2026
Val Bormida, ritrovati in serata i ragazzi dispersi ieri

vigili fuoco droni disperso bonassolaMagliolo (Savona) – Sono stati ritrovati ieri dopo alcune ore di ricerche i tre ragazzi dispersi in Val Bormida, nei pressi del colle del Melogno, dopo una gita con il fuoristrada.
L’allarme è stato lanciato dai genitori di uno dei tre, che non vedendo la figlia fare rientro a casa hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e il soccorso alpino. Fortunatamente, le ricerche scattate nella prima serata sono durate soltanto un paio d’ore e si sono concluse prima della mezzanotte con il ritrovamento dei tre. Si trovavano tutti in buone condizioni di salute e sono stati tutti ricondotti a casa.
