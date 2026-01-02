Val Bormida, ritrovati in serata i ragazzi dispersi ieri

Magliolo (Savona) – Sono stati ritrovati ieri dopo alcune ore di ricerche i tre ragazzi dispersi in Val Bormida, nei pressi del colle del Melogno, dopo una gita con il fuoristrada.

L’allarme è stato lanciato dai genitori di uno dei tre, che non vedendo la figlia fare rientro a casa hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e il soccorso alpino. Fortunatamente, le ricerche scattate nella prima serata sono durate soltanto un paio d’ore e si sono concluse prima della mezzanotte con il ritrovamento dei tre. Si trovavano tutti in buone condizioni di salute e sono stati tutti ricondotti a casa.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]