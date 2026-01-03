Musei aperti e gratis domenica 4 gennaio

Anche in Liguria il 4 gennaio torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso.

L’occasione per visitare gratuitamente molti musei e raccolte d’arte scoprendo meraviglie e tesori nascosti e poco conosciuti anche nelle nostre città.

La precedente edizione del 7 dicembre ha registrato 247.108 ingressi.

Questi i Musei e le strutture aperte gratuitamente in Liguria:

Genova

Musei nazionali di Genova – Galleria nazionale di Palazzo Spinola

Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova

Imperia

Area archeologica di Nervia

Ventimiglia ( IM )

Forte di Santa Tecla

Sanremo ( IM )

Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica

Ventimiglia ( IM )

La Spezia

Museo nazionale e parco archeologico di Luni

Ortonovo ( SP )

Villa romana del Varignano

Portovenere ( SP )

Savona

Forte San Giovanni

Finale Ligure ( SV )

Villa Rosa, Museo dell’Arte Vetraria Altarese

Altare (SV)

Tutte le informazioni e l’elenco completo degli istituti che aderiscono all’iniziativa sono disponibili alle pagine, http://cultura.gov.it/domenicalmuseo e sull’app Musei italiani.