Anche in Liguria il 4 gennaio torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali.
Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso.
L’occasione per visitare gratuitamente molti musei e raccolte d’arte scoprendo meraviglie e tesori nascosti e poco conosciuti anche nelle nostre città.
La precedente edizione del 7 dicembre ha registrato 247.108 ingressi.
Questi i Musei e le strutture aperte gratuitamente in Liguria:
Genova
Musei nazionali di Genova – Galleria nazionale di Palazzo Spinola
Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova
Imperia
Area archeologica di Nervia
Ventimiglia ( IM )
Forte di Santa Tecla
Sanremo ( IM )
Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica
Ventimiglia ( IM )
La Spezia
Museo nazionale e parco archeologico di Luni
Ortonovo ( SP )
Villa romana del Varignano
Portovenere ( SP )
Savona
Forte San Giovanni
Finale Ligure ( SV )
Villa Rosa, Museo dell’Arte Vetraria Altarese
Altare (SV)
Tutte le informazioni e l’elenco completo degli istituti che aderiscono all’iniziativa sono disponibili alle pagine, http://cultura.gov.it/domenicalmuseo e sull’app Musei italiani.
Musei aperti e gratis domenica 4 gennaio
Anche in Liguria il 4 gennaio torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali.