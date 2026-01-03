sabato 3 Gennaio 2026
Savona, lunedì atteso l’arrivo di Ocean Viking con 33 Migranti

Humanity SOS MigrantiSavona – Nuovo sbarco di Migranti, lunedì 5 gennaio, nel porto, con l’arrivo della nave della ONG francese Sos Méditerranée “Ocean Viking”.
Quello di Savona è stato individuato nuovamente dal Governo centrale come “porto sicuro” per far sbarcare 33 migranti – donne e minori non accompagnati – soccorsi in mare durante le operazioni di salvataggio nelle acque davanti alle coste africane.
I Migranti non lasceranno la Liguria ma verranno ospitati nelle strutture messe a disposizione a livello regionale.
Si tratta del quarto arrivo di Migranti negli ultimi mesi nello scalo savonese per decisione del Governo che ha varato una normativa – contestata dagli esperti di diritto internazionale – secondo cui diventa prerogativa dello Stato indicare quale tra i porti è quello di destinazione, in violazione, secondo le contestazioni, delle normative che indicano nella necesità di sbarcare i naufraghi salvati nel “primo porto sicuro” con un riferimento specifico a quello “più vicino al luogo del naufragio”.
Sempre secondo le contestazioni, quindi, quello di Savona non sarebbe il “primo porto sicuro” essendo evidente la distanza tra le coste africane e la città ligure.
Si tratterebbe – secondo le contestazioni – di un disegno attuato per costringere le navi di salvataggio a restare il più a lungo possibile lontane le navi delle onlus, dai tratti di mare dove avvengono i naufragi, spesso con decine e centinaia di morti, anche bambini. I tempi di navigazione si allungano e con essi si ridurrebbe l’efficacia delle missioni umanitarie.

