martedì 6 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, rubinetti a secco tra Sam Quirico e Pontedecimo per lavori
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriPontedecimoSan Quirico

Genova, rubinetti a secco tra Sam Quirico e Pontedecimo per lavori

Redazione Liguria
0

tubo acqua perditaGenova – Rubinetti a secco, oggi, 6 Gennaio 2026, nella zona di San Quirico e sino a Pontedecimo per non megio precisati “lavori urgenti” per la riparazione di una condotta idrica in Valpolcevera.
L’erogazione dell’acqua dovrebbe essere interrotta dalle 8 di questa mattina e sino alle 18.
Le zone interessate sono quelle di via Val Sugana, Isocorte, Ottonelli, delle Fonderie Grondona, Baracchino, Giuseppe Gallo, Semini, alla Stazione di San Quirico, Romairone, Passo Baracchino, viottolo Botte. Saranno possibili interruzioni anche nelle zone limitrofe e cali di pressione in tutta l’area.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
GNV Majestic

Genova, fiamme sul traghetto GNV Majestic, paura in Porto

Cronaca
meteo liguria 6 gennaio 2026

Meteo Liguria, Epifania con vento e gran freddo

Cronaca
coda autostrada A10

Autostrade, pomeriggio di incidenti e code: traffico nel caos in A7...

Cronaca
Feretro Emanuele Galeppini

Tragedia in Svizzera, arrivata a Genova la salma di Emanuele Galeppini

Cronaca