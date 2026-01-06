Genova, rubinetti a secco tra Sam Quirico e Pontedecimo per lavori

Genova – Rubinetti a secco, oggi, 6 Gennaio 2026, nella zona di San Quirico e sino a Pontedecimo per non megio precisati “lavori urgenti” per la riparazione di una condotta idrica in Valpolcevera.

L’erogazione dell’acqua dovrebbe essere interrotta dalle 8 di questa mattina e sino alle 18.

Le zone interessate sono quelle di via Val Sugana, Isocorte, Ottonelli, delle Fonderie Grondona, Baracchino, Giuseppe Gallo, Semini, alla Stazione di San Quirico, Romairone, Passo Baracchino, viottolo Botte. Saranno possibili interruzioni anche nelle zone limitrofe e cali di pressione in tutta l’area.