Genova, incidente in piazza Giusti: ferita una donna

Genova – Un incidente si è verificato questa mattina all’altezza dell’incrocio di piazza Giusti, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

A scontrarsi sono state un’automobile e una moto, che provenivano da direzioni opposte. Ad avere la peggio, come spesso accade in queste situazioni, è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote. Si tratta di una donna di circa 50 anni, che è stata sbalzata sull’asfalto riportando ferite e contusioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarla in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino di Genova.

Sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarirne la dinamica.

Non si placano le polemiche da parte dei residenti della zona che evidenziano la pericolosità dell’incrocio, spesso teatro di incidenti talvolta anche più gravi di quello avvenuto questa mattina.

