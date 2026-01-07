mercoledì 7 Gennaio 2026
Magliolo, brutta caduta per un biker: interviene l’elicottero

Redazione Liguria
grifo elicottero 118Magliolo (Savona) – Un grave incidente si è verificato intorno alla tarda mattinata odierna, mercoledì 7 gennaio, sulle alture di Magliolo.
Durante un’escursione un biker avrebbe perso il controllo del mezzo che stava guidando, cadendo rovinosamente a terra e finendo in una zona impervia.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi che, per velocizzare le operazioni, hanno chiesto l’intervento dell’elicottero che si è alzato in volo e ha raggiunto la zona interessata dall’incidente.
Dopo che l’uomo, un turista di circa 30 anni di nazionalità straniera, è stato raggiunto, i soccorritori hanno potuto appurare le due condizioni di salute: nonostante alcune ferite e contusioni, non avrebbe mai perso conoscenza anche durante il trasporto in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.
