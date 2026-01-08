Milano-Cortina, la Fiamma Olimpica arriva in Liguria: il percorso

Liguria – La Liguria è pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica, che è partita dalla Grecia a fine novembre e che sta proseguendo il suo viaggio in Italia fino a raggiungere la città di Milano in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina 2026.

Il simbolo dei Giochi è atteso domani nella nostra regione. Il primo passaggio è previsto in mattinata a Manarola, poi toccherà a La Spezia, Lavagna, Rapallo e Portofino.

Nel pomeriggio il passaggio nel capoluogo, con un lungo percorso da Boccadasse fino al Porto Antico che chiuderà la giornata di venerdì.

Il sabato si aprirà in piazza Matteotti a Savona, dove la Fiamma Olimpica inizierà la sua seconda – ed ultima – giornata ligure che la condurrà poi ad Imperia, Sanremo, Dolceacqua e, infine, a Ventimiglia dove saluterà la Liguria per dirigersi verso il Piemonte.

