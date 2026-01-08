Tragedia di Crans-Montana, oggi il funerale di Emanuele Galeppini

Genova – Verranno celebrati questa mattina alla chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse, alle 11,30, i funerali di Emanuele Galeppini, il ragazzo di 17 anni morto tragicamente ed in circostanze ancora da chiarire nel terribile incendio di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera.

La cerimonia, inizialmente in forma privata, è stata estesa alla cittadinanza per consentire l’ultimo omaggio della città al ragazzo e un momento di raccoglimento comunitario.

Alla cerimonia parteciperanno la sindaca Silvia Salis, il presidente della Regione Marco Bucci e rappresentanti delle istituzioni e la funzione sarà celebrata dall’arcivescovo di Genova, Marco Tasca.

Per specifica richiesta dei familiari, la cerimonia sarà rigorosamente vietata alle telecamere per rispetto al dolore della famiglia che nella giornata di ieri ha affidato ad un avvocato le iniziative necessarie a chiedere giustizia e chiarezza sulla dinamica di quanto successo nella terribile notte di Capodanno nel locale Le Constellation e per chiedere chiarimenti su quanto avvenuto.

Emanuele Galeppini era stato infatti inizialmente inserito nella lista dei dispersi ed era stato richiesto ai familiari il test del DNA per il riconoscimento della salma. Il corpo del ragazzo, però, non presentava segni di bruciature e aveva i documenti ed il telefono cellulare in tasca e non avrebbero dovuto esserci problemi per il suo riconoscimento.

La famiglia del ragazzo chiede di cooscere la verità e di sapere in quali circostanze è morto Emanuele visto che è improbabile che sia morto per ustioni conseguenti all’incendio.

Alle autorità elvetiche verrà chiesto anche perché non è stata disposta l’autopsia considerando che difficilmente sarebbe possibile altrimenti stabilire le cause del decesso.