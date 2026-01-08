giovedì 8 Gennaio 2026
Ventimiglia, ferisce la moglie con le forbici e lei si lancia dal balcone

auto Polizia notteVentimiglia (Imperia) – Ha cercato di mettersi in salvo dal marito che voleva colpirla con un paio di forbici ed è caduta dal balcone. Sono gravi le condizioni della donna di 44 anni precipitata dal terrazzo della sua abitazione in corso Genova, nella cittadina del ponente ligure. La donna è stata trasportata in ospedale con il servizio di eliambulanza mentre il marito è stato arrestato.
Grave episidio di violenza, questo pomeriggio, in una abitazione dove la coppia, un 65enne ed una 44enne vivono con i figli di 16 e 8 anni.
In circostanze ancora da chiarire, tra i due è scoppiata una violenta lite che è degenerata in una vera e propria aggressione.
L’uomo avrebbe colpito la donna al volto con un paio di forbici e lei ha cercato scampo sul balcone urlando disperata.
Mentre i vicini di casa si affacciavano, l’uomo sarebbe uscito con un coltello in mano e a qual punto la donna si è lasciata cadere cercando di aggrapparsi ad alcuni cavi.
Nella caduta si è procurata gravi ferite ed è stata trasportata in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine che hanno fermato ed arrestato l’uomo.

