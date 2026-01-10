sabato 10 Gennaio 2026
Meteo Liguria, bel tempo ma tornano a calare le temperature

Redazione Liguria
meteo Liguria sabato 10 gennaio 2026Correnti di aria relativamente più fredda tornano a soffiare dai quadranti settentrionali interessando la Liguria nell’arco del fine settimana con vento forte che scaccia le nuvole e porta tempo complessivamente buono.
Inizio della prossima settimana con un aumento della nuvolosità ma senza piogge.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 10 gennaio 2026:
Tempo nel complesso soleggiato su tutta la regione. Saranno comunque possibili transiti di velature o nubi poco consistenti nell’arco della giornata senza conseguenze.
Venti tra moderati e forti tra nord-nord-ovest, in temporaneo calo nel pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata.
Mare con onda lunga da sud-ovest sotto costa in progressiva scaduta, mare molto mosso al largo.
Temperature in calo specie nelle aree interne e sui crinali.
Sulla costa previste temperature minime tra +5°C/+10°C e massime tra +10°C/+13°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -4°C/+0°C e massime tra +5°C/+8°C.

