domenica 11 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, locali chiusi per blatte alla Fiumara, riapertura dopo la bonifica
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarena

Genova, locali chiusi per blatte alla Fiumara, riapertura dopo la bonifica

Redazione Liguria
0

Fiumara Sampierdarena Genova centro commercialeGenova – Potranno aprire solo dopo aver dimostrato alle autorità competenti di aver eseguito la disinfestazione ed eliminato le blatte e altri “ospiti indesiderati” le attività di somministrazione di cibi e bevande chiusi dalla Asl a seguito del ritrovamento di insetti negli ambienti dove si preparavano e servivano i cibi.
A fare scattare l’emergenza il ritrovamento di blatte in un primo locale della struttura del centro commerciale della Fiumara, a Sampierdarena e che ha fatto scattare altri controlli al piano terreno della struttura che avrebbero evidenziato altre irregolarità sotto il profilo igienico che hanno fatto scattare altre chiusure.
Ben cinque i locali che gli ispettori della Asl avrebbero trovato in condizioni igieniche in contrasto con le disposizioni vigenti e per tutti sono scattati i provvedimenti di chiusura.
Come da prassi i locali hanno dovuto interrompere la somministrazione e vendita di cibi e bevande ed hanno dovuto eseguire o far eseguire un intervento di disinfestazione a ditte specializzate.
Una volta eseguite le operazioni di bonifica e sanificazione, gli ispettori della Asl effettuano un nuovo sopralluogo per accertare la corretta esecuzione delle operazioni e la documentazione che attesta gli interventi eseguiti e poi autorizza la riapertura.
Intanto cresce, specie sui social, la protesta di chi chiede che i locali colpiti dai provvedimenti vengano resi noti o che debbano esporre appositi cartelli informativi che consentano di distinguere un locale chiuso “per manutenzione” o per “inconvenienti tecnici” da quelli invece colpiti da provvedimenti della Asl.
Un’informazione che certamente potrebbe essere utile a scegliere con più chiarezza i Consumatori.
Critiche vengono espresse anche sulla scelta dei locali di non comunicare l’inconveniente come hanno invece fatto, correttamente, altre attività interessate da problemi della stessa natura.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
revenge porn foto intime

Mia moglie, perquisizioni della polizia postale per gli indagati

Cronaca
semaforo

Savona, si aggrava la posizione del camionista che ha travolto Valentina...

Cronaca
meteo liguria domenica 11 gennaio 2026

Meteo Liguria, domenica di bel tempo ma lunedì peggiora

Cronaca
polizia locale Genova

Molassana, sostanza oleosa sulle strade, massima prudenza

Cronaca