Genova – Potranno aprire solo dopo aver dimostrato alle autorità competenti di aver eseguito la disinfestazione ed eliminato le blatte e altri “ospiti indesiderati” le attività di somministrazione di cibi e bevande chiusi dalla Asl a seguito del ritrovamento di insetti negli ambienti dove si preparavano e servivano i cibi.
A fare scattare l’emergenza il ritrovamento di blatte in un primo locale della struttura del centro commerciale della Fiumara, a Sampierdarena e che ha fatto scattare altri controlli al piano terreno della struttura che avrebbero evidenziato altre irregolarità sotto il profilo igienico che hanno fatto scattare altre chiusure.
Ben cinque i locali che gli ispettori della Asl avrebbero trovato in condizioni igieniche in contrasto con le disposizioni vigenti e per tutti sono scattati i provvedimenti di chiusura.
Come da prassi i locali hanno dovuto interrompere la somministrazione e vendita di cibi e bevande ed hanno dovuto eseguire o far eseguire un intervento di disinfestazione a ditte specializzate.
Una volta eseguite le operazioni di bonifica e sanificazione, gli ispettori della Asl effettuano un nuovo sopralluogo per accertare la corretta esecuzione delle operazioni e la documentazione che attesta gli interventi eseguiti e poi autorizza la riapertura.
Intanto cresce, specie sui social, la protesta di chi chiede che i locali colpiti dai provvedimenti vengano resi noti o che debbano esporre appositi cartelli informativi che consentano di distinguere un locale chiuso “per manutenzione” o per “inconvenienti tecnici” da quelli invece colpiti da provvedimenti della Asl.
Un’informazione che certamente potrebbe essere utile a scegliere con più chiarezza i Consumatori.
Critiche vengono espresse anche sulla scelta dei locali di non comunicare l’inconveniente come hanno invece fatto, correttamente, altre attività interessate da problemi della stessa natura.
Genova, locali chiusi per blatte alla Fiumara, riapertura dopo la bonifica
