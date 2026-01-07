Genova, locali chiusi per blatte alla Fiumara

Genova – Ben cinque locali del centro commerciale Fiumara chiusi dalla Asl per problemi igienici. Brutto colpo d’immagine per uno dei luoghi più frequentati dai genovesi durante il periodo dei saldi e, in genere, nei fine settimana.

Le ispezioni dei tecnici incaricati dalla Asl 3 a seguito si segnalazioni avrebbero infatti evidenziato la presenza di blatte (scarafaggi) in cinque locali dove si preparano e si servono cibi.

La presenza “sospetta” di alcuni cartelli su molte delle attività chiuse per i necessari interventi di bonifica avevano già fatto parlare – e molto – sui social – ma si era pensato anche ad una “epidemia” di influenza che, proprio in questi giorni sta raggiungendo il picco stagionale ma la realtà è più preoccupante.

Anche il centro commerciale della Fiumara, lontana dal centro storico dove si è già manifestata l’emergenza blatte, non sembra indenne dall’invasione di questi fastidiosi e poco igienici insetti.

I controlli scrupolosi dello speciale ufficio della Asl 3 avrebbero rilevato tracce della presenza delle blatte in diverse attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande ed hanno imposto la chiusura temporanea fino al completamento degli interventi necessari a risolvere il problema.

Gli ispettori torneranno a verificare la sanificazione dei locali e la documentazione relativa agli interventi effettuati e valuteranno la possibilità di far riaprire i locali che nel frattempo subiscono un bel danno economico per la chiusura durante il periodo “caldo” dei saldi e per la possibilità che il problema sia di difficile gestione senza un piano organizzato ed esteso a tutta la struttura.

Già per i casi delle chiusure “eccellenti” nel centro storico, con locali blasonati scoperti con tracce di insetti e persino di topi, si era parlato di una emergenza infestazioni per la presenza massiccia di colonie di insetti e roditori nel complesso sottosuolo e i titolari dei locali avevano manifestato perplessità sulla possibilità di poter sconfiggere una invasione massiccia senza interventi estesi e radicali da parte del Comune.