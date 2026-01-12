Autostrade, ritornano i cantieri. Da lunedì chiusa l’uscita di Chiavari verso ponente

Liguria – Ripartono i cantieri sul nodo autostradale genovese dopo l’interruzione per le festività natalizie che in queste settimane aveva concesso un po’ di tregua lungo alcuni tratti.

L’alleggerimento previsto non aveva coinvolto l’A7, dove anche in queste settimane sono rimasti i restringimenti di carreggiata che costringono il traffico a procedere su una sola corsia per senso di marcia per diversi chilometri. Stesso discorso per l’A12, coinvolta solo parzialmente.

E proprio l’A12 sarà protagonista di uno degli interventi più impattanti: questo riguarderà il casello di Chiavari, dove verrà eseguita la prima fase di riqualifica delle barriere che causerà la chiusura dell’uscita del casello per chi proviene da Livorno.

