Genova, il 22 gennaio apre la Basko in via Carrara, non mancano le polemiche

Genova – Aprirà giovedì 22 gennaio il nuovo supermercato Basko in via Carrara, nel quartiere di Quarto.

Il nuovo punto vendita avrà una superficie di circa 1.500 metri quadrati e all’interno della struttura si troverà anche un locale Bistrot che avrà a disposizione fino ad 80 posti a sedere. Inoltre, è stato realizzato un parcheggio sotterraneo con 150 posti auto.

Come spesso accade in queste situazioni, si accende la polemica tra gli abitanti della zona e nello specifico tra chi è favorevole a questo tipo di aperture e chi, invece, sottolinea come la presenza sempre più assidua di questi punti vendita sia la causa della crisi dei piccoli negozi e delle attività ‘storiche’.

La nascita della struttura, infatti, aveva creato fin da subito una serie di proteste. Questa è nata in un’area all’aperto precedentemente destina a bambini e ragazzi che nel giro di alcuni mesi è prima diventata un cantiere a cielo aperto e adesso un grosso edificio con un ampio parcheggio.

Lo scorso mese di novembre era stata la caduta di alcuni alberi a suscitare ulteriori proteste da parte dei residenti, che si sono visti trasformare un’area verde in un grosso edificio, che assomiglia ai tanti già presenti in zona.

