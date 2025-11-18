martedì 18 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaQuarto, strage di alberi attorno al nascente supermercato Basko
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriQuarto

Quarto, strage di alberi attorno al nascente supermercato Basko

Redazione Liguria
0

Quarto alberi caduti tromba d'aria 15 novembre 2025Genova – Raffica di alberi abbattuti dal vento nella zona di Quarto e attorno al cantiere per la costruzione del nuovo supermercato Basko in via Angelo Carrara, nell’area dove sorgevano i campi sportivi salesiani.
Una strage di piante avvenuta con l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città nel fine settimana e ora nascono le perplessità dei residenti che si domandano se gli alberi non fossero stati danneggiati dalle lavorazioni del cantiere.
L’area ha infatti perso gran parte della grande alberatura, sia per abbattimenti volontari che, ora, per la caduta per il maltempo e ora appare spoglia e “brulla” e c’è chi chiede che vengano fatti controlli sullo stato di salute degli alberi caduti ma, soprattutto, che venga imposto alle ditte di reimpiantare alberi sani al posto di quelli crollati.
La struttura che sta sorgenza in via Carrara non ha mai incontrato il favore dei residenti della zona. Uno spazio destinato ai bambini e ai ragazzi trasformato in un casermone di cemento armato che ospiterà un altro supermercato nonostante la presenza, nella stessa zona, di molte altre strutture di vendita della grande distribuzione. Un’operazione commerciale che ha suscitato perplessità e contrarietà sin dalla sua proposta ma che, come altre, non è stato possibile fermare da parte dei cittadini contrari.
Ora la caduta degli alberi, alcuni monumentali e alti decine di metri, suscita nuove perplessità e rabbia da parte di chi ha visto l’area verde trasformarsi in un edificio multipiano che potrebbe creare problemi anche per il traffico visto che la zona presenta già delle difficoltà e presto il flusso di veicoli potrebbe più che raddoppiare, specie in determinate fasce orarie.
La richiesta dei residenti di controlli sullo stato di salute degli alberi caduti verrà portata nelle sedi opportune e nel Municipio ma c’è anche la richiesta di verificare che gli alberi caduti vengano sostituiti da altre alberature a limitare l’impatto visivo del nuovo supermercato Basko ma anche all’eventuale crescita degli spazi di sosta selvaggia o, peggio, privi di manutenzione e fonte di degrado.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria martedì 18 novembre 2025

Meteo Liguria, torna il cielo sereno ma calano le temperature

Cronaca
Vigili del fuoco disperso forte Ratti Genova

Sanremo, notte di ricerche per una ragazza scomparsa

Cronaca
Vigili del fuoco disperso ricerca notte

Luni, notte di ricerche per un uomo scomparso da casa

Cronaca
ambulanza soccorsi

Riccò del Golfo, ritrovato Simone Cozzani, oggi rientrerà a casa

Cronaca