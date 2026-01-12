lunedì 12 Gennaio 2026
HomeGenovaCronacaGenova, paura a Rivarolo: calderina difettosa ad una festa, ricoverati adulti e...
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenzaRivarolo

Genova, paura a Rivarolo: calderina difettosa ad una festa, ricoverati adulti e bambini

Redazione Liguria
0

ambulanza notte croce bianca genoveseGenova – Ben venti ricoverati tra bambini e adulti. É la conseguenza di un’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato ad una festa in un locale di una congregazione religiosa situato in via Roggerone, nel quartiere genovese di Rivarolo, alla quale hanno partecipato diverse persone.
I primi a mostrare i sintomi dell’intossicazione sono stati proprio i bambini, seguiti poco dopo dai genitori che hanno immediatamente allertato i soccorsi.
Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno preso in cura tutte le persone intossicate e le hanno trasportate all’ospedale San Martino.
Sono intervenuti sul luogo anche i vigili del fuoco, i quali hanno individuato l’origine del problema in una calderina in cattive condizioni, che avrebbe quindi causato l’intossicazione.
——————————————————————————————————
