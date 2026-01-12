lunedì 12 Gennaio 2026
Genova, quattro sere di chiusura della metropolitana: gli orari

Metropolitana Genova nuovo trenoGenova – Quattro serate di chiusura della metropolitana sono previste questa settimana. Il servizio verrà interrotto anticipatamente lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio.
Stasera le ultime corse sono in programma alle ore 21:52 dalla stazione di Brin e alle 22:12 da quella di Brignole, mentre tutte le altre sere le corse partiranno alle 21:10 da Brin e alle 21:17 da Brignole.
Le chiusure, spiega Amt, si rendono necessarie per la prosecuzione dei lavori di manutenzione serale previsti lungo la linea.
Ancora disagi, quindi, per i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio nelle ore serali. Il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera è garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.
