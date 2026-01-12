Meteo Liguria, inizio settimana con nuvole in aumento

Nuvolosità in aumento in questo inizio settimana. La veloce parentesi anticiclonica caratterizzata dal bel tempo cede spazio alla risalita di correnti umide e miti sul Mediterraneo Centro-Occidentale che porteranno un graduale peggioramento delle condizioni meteo sull’ Alto Tirreno e sulla Liguria di Levante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 12 gennaio 2026:

Nuvolosità in aumento nel corso della nottata sul settore Orientale della regione, con possibili deboli piogge in mattinata sulle coste Spezzine.

Cieli irregolarmente nuvolosi sui restanti settori per mezzo di nuvolosità bassa sul centro della regione e di nuvolosità medio-alta stratificata a Ponente.

Nel corso del pomeriggio precipitazioni in estensione al Genovese centro-orientale e alle zone interne di Levante, con possibili fenomeni di gelicidio nelle aree interessate da residue “sacche fredde” al di sopra dei 1000-1200 MT.

Piogge localmente moderate a partire dalla tarda serata tra Spezzino e Genovese costiero; Più asciutto a Ponente.

Venti generalmente moderati: da Sud-Ovest sulla Riviera di Ponente e al largo, da Est/Sud-Est sul Centro-Levante, con locali rinforzi sul Tigullio costiero.

Mare mosso o molto mosso fino a sera. In aumento serale fino ad agitato al largo con onda da Sud/Sud-Est (periodo: 5-6 s.)

Temperature stazionarie o in leggero aumento, specie nei valori minimi.

Sulla costa previste temperature minime tra +5°C/+12°C e massime tra +10°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -4°C/+5°C e massime tra +5°C/+10°C.